Montella sicuro: "Al completo siamo competitivi. Possiamo recuperare in classifica"
Ecco una parte delle parole di Vincenzo Montella in sala stampa, riportate dalla Gazzetta dello Sport:"Non ho parlato con il presidente, ma con alcuni dirigenti. Loro sono arrabbiati, ma mi sono vicin...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 08:27
Ecco una parte delle parole di Vincenzo Montella in sala stampa, riportate dalla Gazzetta dello Sport:
"Non ho parlato con il presidente, ma con alcuni dirigenti. Loro sono arrabbiati, ma mi sono vicini e hanno fiducia. Mi hanno chiesto una reazione in
termini di risultati. Conclude Montella: "E’ un momento particolarmente delicato, ma io penso che al completo siamo competitivi e possiamo recuperare posizioni in classifica".