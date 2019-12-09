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Montella sicuro: "Al completo siamo competitivi. Possiamo recuperare in classifica"

Ecco una parte delle parole di Vincenzo Montella in sala stampa, riportate dalla Gazzetta dello Sport:"Non ho parlato con il presidente, ma con alcuni dirigenti. Loro sono arrabbiati, ma mi sono vicin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 08:27
Montella sicuro: "Al completo siamo competitivi. Possiamo recuperare in classifica" -
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Ecco una parte delle parole di Vincenzo Montella in sala stampa, riportate dalla Gazzetta dello Sport:
"Non ho parlato con il presidente, ma con alcuni dirigenti. Loro sono arrabbiati, ma mi sono vicini e hanno fiducia. Mi hanno chiesto una reazione in
termini di risultati. Conclude Montella: "E’ un momento particolarmente delicato, ma io penso che al completo siamo competitivi e possiamo recuperare posizioni in classifica".

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