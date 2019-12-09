Montella sicuro: "Al completo siamo competitivi. Possiamo recuperare in classifica"

Ecco una parte delle parole di Vincenzo Montella in sala stampa, riportate dalla Gazzetta dello Sport:"Non ho parlato con il presidente, ma con alcuni dirigenti. Loro sono arrabbiati, ma mi sono vicin...

Ecco una parte delle parole di Vincenzo Montella in sala stampa, riportate dalla Gazzetta dello Sport:

"Non ho parlato con il presidente, ma con alcuni dirigenti. Loro sono arrabbiati, ma mi sono vicini e hanno fiducia. Mi hanno chiesto una reazione in

termini di risultati. Conclude Montella: "E’ un momento particolarmente delicato, ma io penso che al completo siamo competitivi e possiamo recuperare posizioni in classifica".