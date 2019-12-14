Montella rivela: "Negli ultimi due giorni di mercato siamo stati vicini a due grandi colpi"
Nel corso della conferenza stampa di vigilia a Fiorentina-Inter Vincenzo Montella ha rivelato: "Negli ultimi due giorni di mercato siamo stati vicini a due grandi colpi, che poi non sono arrivati non...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 16:03
Nel corso della conferenza stampa di vigilia a Fiorentina-Inter Vincenzo Montella ha rivelato: "Negli ultimi due giorni di mercato siamo stati vicini a due grandi colpi, che poi non sono arrivati non per colpa della società che ha fatto tutto il possibile per arrivarci. Per gennaio la società sa cosa serve per migliorare la squadra"
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