Montella rivela: "Negli ultimi due giorni di mercato siamo stati vicini a due grandi colpi"

Nel corso della conferenza stampa di vigilia a Fiorentina-Inter Vincenzo Montella ha rivelato: "Negli ultimi due giorni di mercato siamo stati vicini a due grandi colpi, che poi non sono arrivati non...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2019 16:03

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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