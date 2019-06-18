Montella punterà molto su Zurkowski. Beffate Juventus e Dortmund che lo volevano

Repubblica nell'edizione odierna parla di Zurkowski, centrocampista che dopo gli Europei Under 21 si aggregherà alla Fiorentina ed acquistato da Pantaleo Corvino. Su di lui c’era anche l’interessament...

Repubblica nell'edizione odierna parla di Zurkowski, centrocampista che dopo gli Europei Under 21 si aggregherà alla Fiorentina ed acquistato da Pantaleo Corvino. Su di lui c’era anche l’interessamento di Juventus e Borussia Dortmund e il contratto con i viola, fino al 2023 con opzione per un altro anno, fa intendere come il club voglia investire sul centrocampista visto che ha iniziato alla grande l'europeo under 21 giocando una partita da migliore in campo contro il Belgio