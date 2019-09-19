Montella pronto a lanciare Pedro dal primo minuto. In alternativa Boateng, Vlahovic terza scelta
Come riporta La Nazione, la sensazione è che in vista dell’Atalanta, Montella cercherà di fare il possibile per far esordire Pedro dal primo minuto. Prima alternativa, in caso di partenza dalla panchi...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 11:34
Come riporta La Nazione, la sensazione è che in vista dell’Atalanta, Montella cercherà di fare il possibile per far esordire Pedro dal primo minuto. Prima alternativa, in caso di partenza dalla panchina, Boateng. Il lanciato fino a poche settimane fa Vlahovic, adesso si ritrova ad essere la terza scelta del mister