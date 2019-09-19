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Montella pronto a lanciare Pedro dal primo minuto. In alternativa Boateng, Vlahovic terza scelta

Come riporta La Nazione, la sensazione è che in vista dell’Atalanta, Montella cercherà di fare il possibile per far esordire Pedro dal primo minuto. Prima alternativa, in caso di partenza dalla panchi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 11:34
Montella pronto a lanciare Pedro dal primo minuto. In alternativa Boateng, Vlahovic terza scelta -
Rassegna Stampa
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Come riporta La Nazione, la sensazione è che in vista dell’Atalanta, Montella cercherà di fare il possibile per far esordire Pedro dal primo minuto. Prima alternativa, in caso di partenza dalla panchina, Boateng. Il lanciato fino a poche settimane fa Vlahovic, adesso si ritrova ad essere la terza scelta del mister

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