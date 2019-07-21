Montella: "Pradè ha chiesto pazienza sul mercato. Adesso siamo in una fase di work in progress"

Al termine della sfida contro l'Arsenal ha parlato in conferenza stampa il mister della Fiorentina Vincenzo Montella: "Sono contento di come abbiamo tenuto il campo nei primi 60 minuti. Pradè ha chies...

Al termine della sfida contro l'Arsenal ha parlato in conferenza stampa il mister della Fiorentina Vincenzo Montella: "Sono contento di come abbiamo tenuto il campo nei primi 60 minuti. Pradè ha chiesto pazienza sul mercato, stiamo lavorando, ma lui ha già fatto una conferenza stampa dove ha detto tutto ciò che c'era da dire: per noi adesso è una fase di work in progress. Sui singoli preferisco non dire niente perchè se so benissimo che ci sono giovani di valore".