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Montella: "Il gol e l'esultanza di ieri valgono tanto anche se non risolvono tutto. Ieri non abbiamo mollato"

Questo il post pubblicato da Vincenzo Montella: "Non mi sono esaltato qualche settimana fa, così come non sono andato in "down" nell'ultimo mese. Nonostante le difficoltà, le assenze, gli infortuni, i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 20:12
Montella: "Il gol e l'esultanza di ieri valgono tanto anche se non risolvono tutto. Ieri non abbiamo mollato" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questo il post pubblicato da Vincenzo Montella: "Non mi sono esaltato qualche settimana fa, così come non sono andato in "down" nell'ultimo mese. Nonostante le difficoltà, le assenze, gli infortuni, i tanti giovani, i fisiologici "su e giù" tipici di un progetto appena nato. Il gol di ieri, quell'urlo, quella esultanza, valgono tanto, anche se non risolvono tutto. Ma è stato un segnale. Tante volte non avremmo meritato di perdere, eppure uscivamo dal campo senza nulla in mano. Ieri non abbiamo mollato, fino all'ultimo respiro. Ed abbiamo alzato la testa. Adesso servirà una settimana perfetta, per provare a fare, alla nostra gente, il regalo di Natale più bello. Forza Viola, sempre!"

Montella: "Il gol e l'esultanza di ieri valgono tanto anche se non risolvono tutto. Ieri non abbiamo mollato"

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