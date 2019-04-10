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Montella ha già conosciuto la squadra. Adesso sono a pranzo insieme, nel pomeriggio...

Montella è arrivato questa mattina a Firenze. Per il tecnico c’è già stato un primo approccio con la squadra, dove non è rimasto nessuno dei giocatori della sua precedente avventura chiusa nel . In co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 14:50
Montella ha già conosciuto la squadra. Adesso sono a pranzo insieme, nel pomeriggio... -
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Montella è arrivato questa mattina a Firenze. Per il tecnico c’è già stato un primo approccio con la squadra, dove non è rimasto nessuno dei giocatori della sua precedente avventura chiusa nel . In corso il pranzo, nel pomeriggio l’allenatore sosterrà la prima seduta inaugurando il suo nuovo corso alla Fiorentina, arriverà l'ufficialità e ci potrebbe essere già oggi la conferenza stampa di presentazione

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