Montella ha già conosciuto la squadra. Adesso sono a pranzo insieme, nel pomeriggio...

Montella è arrivato questa mattina a Firenze. Per il tecnico c’è già stato un primo approccio con la squadra, dove non è rimasto nessuno dei giocatori della sua precedente avventura chiusa nel . In co...

Montella è arrivato questa mattina a Firenze. Per il tecnico c’è già stato un primo approccio con la squadra, dove non è rimasto nessuno dei giocatori della sua precedente avventura chiusa nel . In corso il pranzo, nel pomeriggio l’allenatore sosterrà la prima seduta inaugurando il suo nuovo corso alla Fiorentina, arriverà l'ufficialità e ci potrebbe essere già oggi la conferenza stampa di presentazione