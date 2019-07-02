Montella ha blindato Milenkovic, lo riporterà al centro. Solo un'offerta superiore ai 45 milioni può far vacillare

Secondo quanto riporta La Nazione, Montella ha blindato Nikola Milenkovic. Il centrale serbo non se ne andrà a meno di un'offerta superiore ai 45 milioni. Il ct viola ha anche deciso di riportare il c...

Secondo quanto riporta La Nazione, Montella ha blindato Nikola Milenkovic. Il centrale serbo non se ne andrà a meno di un'offerta superiore ai 45 milioni. Il ct viola ha anche deciso di riportare il calciatore nella sua posizione dopo essere stato adattato a terzino nella scorsa stagione. Il giovane ha il contratto in scadenza nel 2022 e percepisce un ingaggio di 450.000€ a stagione si aspetta quindi un rinnovo con adeguamento.