Montella e le tre precise richieste alla società sul mercato. Simeone bocciato
«I Della Valle vogliono rilanciare», ha detto Vincenzo Montella in sala stampa. Riparte da queste dichiarazioni il futuro della Fiorentina, comunque tutto da dimostrare con le mosse sul mercato e con...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 11:38
«I Della Valle vogliono rilanciare», ha detto Vincenzo Montella in sala stampa. Riparte da queste dichiarazioni il futuro della Fiorentina, comunque tutto da dimostrare con le mosse sul mercato e con alcuni casi da risolvere: su tutti, quello relativo a Federico Chiesa. Poi c’è Montella, che ha già chiesto al club un regista, un centrocampista di qualità e un attaccante che possa garantire quei gol che, in teoria, avrebbe dovuto segnare Simeone.
La Repubblica