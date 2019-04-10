Montella è arrivato a Firenze: "Se non fossi felice non sarei tornato"

È arrivato a Firenze alla stazione di Campo di Marte Vincenzo Montella, queste le sue primissime parole del tecnico viola: "Torno sempre volentieri a Firenze, se non fossi stato felice di questa scelt...

È arrivato a Firenze alla stazione di Campo di Marte Vincenzo Montella, queste le sue primissime parole del tecnico viola: "Torno sempre volentieri a Firenze, se non fossi stato felice di questa scelta non sarei tornato". A breve entrerà al centro sportivo per preparare la sua prima giornata da neo allenatore della Fiorentina