Labaro Viola

Montella è arrivato a Firenze: "Se non fossi felice non sarei tornato"

È arrivato a Firenze alla stazione di Campo di Marte Vincenzo Montella, queste le sue primissime parole del tecnico viola: "Torno sempre volentieri a Firenze, se non fossi stato felice di questa scelt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 11:19
Montella è arrivato a Firenze: "Se non fossi felice non sarei tornato" -
News
Fiorentina
Montella
Condividi

È arrivato a Firenze alla stazione di Campo di Marte Vincenzo Montella, queste le sue primissime parole del tecnico viola: "Torno sempre volentieri a Firenze, se non fossi stato felice di questa scelta non sarei tornato". A breve entrerà al centro sportivo per preparare la sua prima giornata da neo allenatore della Fiorentina

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok