Montella è arrivato a Firenze: "Se non fossi felice non sarei tornato"
È arrivato a Firenze alla stazione di Campo di Marte Vincenzo Montella, queste le sue primissime parole del tecnico viola: "Torno sempre volentieri a Firenze, se non fossi stato felice di questa scelt...
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 11:19
È arrivato a Firenze alla stazione di Campo di Marte Vincenzo Montella, queste le sue primissime parole del tecnico viola: "Torno sempre volentieri a Firenze, se non fossi stato felice di questa scelta non sarei tornato". A breve entrerà al centro sportivo per preparare la sua prima giornata da neo allenatore della Fiorentina