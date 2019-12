di Flavio Ognissanti

Mattinata di allenamento al centro sportivo della Fiorentina con la squadra che si è ritrovata ai campini per l’allenamento di scarico alle 8 del mattino. A dirigente l’allenamento Vincenzo Montella che, per ora, resta al suo posto. I dirigenti viola, prima di aver trovato l’accordo con un nuovo allenatore, non esonereranno l’aereoplanino. Si tenta di convincere Spalletti, alternative Iachini, Ballardini, Di Biagio o Prandelli.