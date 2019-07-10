Montella: "Commisso è stato categorico e mi ha assicurato che Chiesa non si muove"

Queste le brevi dichiarazioni che Montella ha rilasciato a Sky Sport: “Il presidente è stato categorico sia con noi, in sede privata, che pubblicamente, a più riprese. Questo mi fa molto piacere perch...

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2019 12:47

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