Montella: "Commisso è stato categorico e mi ha assicurato che Chiesa non si muove"
Queste le brevi dichiarazioni che Montella ha rilasciato a Sky Sport: “Il presidente è stato categorico sia con noi, in sede privata, che pubblicamente, a più riprese. Questo mi fa molto piacere perch...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 12:47
Queste le brevi dichiarazioni che Montella ha rilasciato a Sky Sport: “Il presidente è stato categorico sia con noi, in sede privata, che pubblicamente, a più riprese. Questo mi fa molto piacere perché Federico è un giocatore forte che può crescere ancora tantissimo, avrà l’opportunità di farlo con noi”