Montella chiede Duncan per il suo centrocampo. Possibile scambio con Simeone
Secondo La Gazzetta dello Sport c'è un nome nuovo come possibile acquisto per il centrocampo della Fiorentina, quello di Alfred Duncan del Sassuolo. I nero-verdi a loro volta hanno messo nel mirino l'...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 12:46
Secondo La Gazzetta dello Sport c'è un nome nuovo come possibile acquisto per il centrocampo della Fiorentina, quello di Alfred Duncan del Sassuolo. I nero-verdi a loro volta hanno messo nel mirino l'attaccante viola Giovanni Simeone, con l'intenzione di rinforzare il proprio reparto avanzato. Possibile dunque vista la valutazione simile di 2o milioni che si possa arrivare ad uno scambio alla pari