Montella: "Cena con Jovetic? Stesso ristorante, ma i tavoli..."

Intervenuto in conferenza stampa per parlare del derby di Milano, Vincenzo Montella ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a proposito di Jovetic, che resta sempre in orbita Fiorentina:"Ci siamo rit...

Intervenuto in conferenza stampa per parlare del derby di Milano, Vincenzo Montella ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a proposito di Jovetic, che resta sempre in orbita Fiorentina:"Ci siamo ritrovati in un ristorante, erano due tavoli diversi, con JoJo siamo stati insieme due anni, è cresciuto molto e sono contento per quanto ha fatto per la Fiorentina. Lui gioca nell'Inter e io sono l'allenatore del Milan e il mercato è lontano".