Montella: "Boateng? Sono molto contento. Si allena poco a causa di qualche problema fisico"

L'allenatore della Fiorentina ha commentato a fine partita l'amichevole giocata con la Pistoiese:"Boateng? Sono molto contento. Si allena poco a causa di qualche problema fisico. Zurkowski? Sta cresce...

L'allenatore della Fiorentina ha commentato a fine partita l'amichevole giocata con la Pistoiese:

"Boateng? Sono molto contento. Si allena poco a causa di qualche problema fisico. Zurkowski? Sta crescendo, ha tempo per migliorare e crescere. Per la vittoria non posso che essere contento. Abbiamo dato una risposta importante. Boateng ha un ruolo importante per dare indicazione ai giocatori più giovani. La sosta? Si respira. Giocare le partite è faticoso, rispondere alle domande anche. Quindi è bene respirare. Castrovilli? Lo sapevamo già da tantissimi giorni. Centro sportivo? Un grande segnale, quello che serviva in questo momento".