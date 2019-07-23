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Montella: "Bellissima emozione essere qui. La base c'è già, ora è il momento di acquistare"

Queste sono le parole di Vincenzo Montella a Class CNBC: "È una bellissima emozione essere qui. Siamo abituati a stare in campo, un po' meno ad essere all'interno di alcuni mercati. Ringraziamo Commis...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2019 00:46
Montella: "Bellissima emozione essere qui. La base c'è già, ora è il momento di acquistare" -
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Queste sono le parole di Vincenzo Montella a Class CNBC: "È una bellissima emozione essere qui. Siamo abituati a stare in campo, un po' meno ad essere all'interno di alcuni mercati. Ringraziamo Commisso per questa splendida opportunità, ci aveva chiesto di prepararci solo per questa partita a New York pertanto siamo già andati oltre alle aspettative iniziali. La prima partita l'abbiamo vinta, la seconda persa ma giocata molto bene. Ci teniamo a far bene e sul futuro sono ottimista. I calciatori sono persone serie che lavorano duramente. La base c'è già, ora è il momento di acquistare".

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