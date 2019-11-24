Montella a Verona la sua presenza numero 350 come allenatore. I numeri del tecnico viola

Oggi per Montella sarà la gara ufficiale numero 350 come allenatore, la metà circa delle quali vissute sulla panchina viola.

Come riporta La Nazione, oggi per Montella sarà la gara ufficiale numero 350 come allenatore, la metà circa delle quali vissute sulla panchina viola, con un ottimo score nella prima esperienza e numeri impietosi (considerando la fine della scorsa stagione) in questa seconda (solo 5 vittorie in 21 match). In generale per Montella ci sono 154 vittorie, 85 pareggi e 111 sconfitte.