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Montella a Verona la sua presenza numero 350 come allenatore. I numeri del tecnico viola

Oggi per Montella sarà la gara ufficiale numero 350 come allenatore, la metà circa delle quali vissute sulla panchina viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 13:00
Montella a Verona la sua presenza numero 350 come allenatore. I numeri del tecnico viola - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta La Nazione, oggi per Montella sarà la gara ufficiale numero 350 come allenatore, la metà circa delle quali vissute sulla panchina viola, con un ottimo score nella prima esperienza e numeri impietosi (considerando la fine della scorsa stagione) in questa seconda (solo 5 vittorie in 21 match). In generale per Montella ci sono 154 vittorie, 85 pareggi e 111 sconfitte.

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