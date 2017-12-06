Montefusco: "La Fiorentina? Non ha niente a che vedere col Napoli, ma se stasera in Champions..."

Vincenzo Montefusco ha parlato ai microfoni di Tmw, a proposito della prossima gara di campionato tra Napoli e Fiorentina: "Se va male stasera poi ci sarà la Fiorentina in campionato. Intendiamoci, la...

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2017 17:47

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