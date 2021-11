Montanaro: “Firenze interessa all’Arabia Saudita, ma Commisso non cederà dopo gli investimenti”

Il giornalista Antonio Montanaro è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Milan?Difficile con le squalifiche di Quarta e Milenkovic e l’infortunio di Nastasic. Contro uno degli attacchi più forti della Serie A, ci sarà una difesa mai provata fino ad ora. Interesse da parte del Pif? Firenze è un marchio che interessa all’Arabia Saudita. Non escludo che ci sia stato anche qualche altro interesse, ma vedo difficile che Commisso possa cedere la Fiorentina dopo quello che sta facendo con il nuovo centro sportivo e tutto il resto”.

