Mondonico: "Non ho ancora capito perché Chiesa non sia stato convocato in nazionale. Si vede che..."

Emiliano Mondonico ha rilasciato una lunga intervista al Corsport, nel corso della quale ha parlato anche di Fiorentina:“Non ho capito perché non sia stato convocato Chiesa in occasione delle partite...

A cura di Redazione Labaroviola 30 novembre 2017 17:19

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