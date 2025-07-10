Molinelli (primo allenatore di Kean): "Quando gioca è felice. Dovrebbe scegliere la felicità rispetto al denaro"

Alla viola si è sentito subito coccolato e amato, per questo ha segnato così tanti gol

Maurizio Molinelli, primo allenatore alla Juventus di Moise Kean, è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Pentasport, parlando dell'attaccante della Fiorentina, in bilico, tra mercato e permanenza: "Non è facile Moise questo momento. Quando si parla di certe cifre, capisco che possa girare la testa, però credo che abbia compreso che Firenze è la piazza giusta per crescere ancora e migliorare. Fossi in lui non mi muoverei, visto anche il mondiale dell'anno prossimo. Mi auguro che rimanga a Firenze e che possa ripetere la stagione scorsa, anche perchè la Fiorentina lo stima. Quando gioca vedo che è felice. Dovrebbe scegliere la felicità rispetto al denaro".

"Rimanere in Italia, è anche un punto a suo favore per la nazionale e per rimanere in vantaggio su un attaccante come Retegui che ha deciso di andare in Arabia. Alla viola si è sentito subito coccolato e amato, per questo ha segnato così tanti gol. E' un talento puro e spero non si faccia attrarre dalle sirene dorate. La Fiorentina è una grandissima squadra e può solo che migliorare"