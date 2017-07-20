Moena: rapidità, palestra e calcio-tennis nella mattinata della Fiorentina. Il riassunto dell'allenamento...

Tanti esercizi su velocità e cambi di direzione, mentre chi ha trovato più spazio nell'amichevole di ieri ha lavorato in palestra

Si è conclusa circa un'ora fa la sessione di allenamento mattutina di questo giovedì 20 luglio. La squadra, sul campo "Cesare Benatti" di Moena, si è concentrata principalmente sulla parte atletica con due gruppi di giocatori, uno composto da Ranieri, Gori, Illanes, Maganjic e Sottil ed un altro da Tomovic, Vecino, Chiesa, Sanchez, Rebic, Zekhnini e Baez, che si sono alternati in una serie di esercizi incentrati sulla rapidità e sui cambi di direzione.

Coloro che invece sono riusciti a trovare più spazio nell'amichevole disputata ieri contro il Trento, come ad esempio Babacar, Astori, Cristoforo e Maxi Olivera, hanno svolto un lavoro differenziato in palestra. Successivamente il gruppo guidato da Federico Chiesa, dopo una partita di calcio-tennis, si è spostato in palestra, lasciando così il campo ai protagonisti della partita di ieri.

Gianmarco Biagioni