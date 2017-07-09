Moena, ecco il programma di domani: due allenamenti, poi parla Pioli

Il ritiro della Fiorentina a Moena è appena cominciato, ma è già denso di impegni. Domani ecco due sessioni di allenamento, alle 10 e alle 17, seguite dalla conferenza stampa di mister Stefano Pioli....

A cura di Redazione Labaroviola 09 luglio 2017 14:24

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