Moena, ecco il programma di domani: due allenamenti, poi parla Pioli
Il ritiro della Fiorentina a Moena è appena cominciato, ma è già denso di impegni. Domani ecco due sessioni di allenamento, alle 10 e alle 17, seguite dalla conferenza stampa di mister Stefano Pioli....
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2017 14:24
Il ritiro della Fiorentina a Moena è appena cominciato, ma è già denso di impegni. Domani ecco due sessioni di allenamento, alle 10 e alle 17, seguite dalla conferenza stampa di mister Stefano Pioli. I tifosi presenti, inoltre, potranno incontrare alcuni giocatori per una sessione di autografi, dalle 16, al Viola Village.