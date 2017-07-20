Qui Moena, primo giorno di allenamento anche per Martin Graiciar. Pioli monitora, ma il prestito...
Primo giorno di allenamento a Moena anche per Martin Graiciar, il baby attaccante (18 anni) preso dallo Slovan Liberec. Per lui potrebbe profilarsi ben presto l'ipotesi di un prestito, ma comunque Ste...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 11:25
Primo giorno di allenamento a Moena anche per Martin Graiciar, il baby attaccante (18 anni) preso dallo Slovan Liberec. Per lui potrebbe profilarsi ben presto l'ipotesi di un prestito, ma comunque Stefano Pioli avrà l'opportunità di vederlo all'opera nei prossimi giorni.