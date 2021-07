Moena 2021, Kokorin studia da vice-Vlahovic, Italiano lo vede come prima punta

Portieri della Fiorentina già in campo per l’allenamento, prima dell’ingresso al completo della squadra. In questi minuti seduta di cyclette per Sasha Kokorin. Il giocatore russo in questo ritiro di Moena vuole dimostrare tutto il suo potenziale per convincere mister Italiano, il quale ha detto di vederlo come una prima punta, un vice-Vlahovic dunque.

LEGGI ANCHE, CDS, RIVOLUZIONE CENTROCAMPO. PULGAR NON CONVINCE ITALIANO AL SUO POSTO SENSI OPPURE TORREIRA