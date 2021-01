Difesa a 3 promossa, Centrocampo con diverse alternative ed un Attacco in cui avere fiducia

Dopo circa 20 gare tra Campionato e Coppa Italia, due allenatori che si sono alternati ed un mercato invernale appena iniziato, di seguito un’analisi della rosa al momento in organico.

La Difesa

La coppia di portieri è sicuramente affidabile, solo le recenti ottime prestazioni di Dragowski hanno evidenziato un po’ di differenza tra lui e Terraciano, che rimane un ottimo profilo. Il terzo portiere in organico è il giovane Brancolini.

Pare evidente che il modo migliore sia quello di schierare la difesa a tre; probabilmente è anche la scelta indicata dai Giocatori, ma sembra la soluzione effettivamente più adatta.

Manca senz’altro di abilità nell’impostazione, ma ha buona fisicità e le alternative non mancano, nella logica dei -doppi per ruolo- sono sicuramente sei i giocatori che si possono alternare nelle varie posizioni: Milenkovic, Quarta, Pezzella, Igor, Caceres ed il Giovane Dalle Mura.

Probabilmente anche il mercato estivo ha seguito questa idea.

Il Centrocampo

Ipotizziamo 2 soluzioni al momento: il centrocampo con 5 interpreti e quello con 4; prima però vediamo i giocatori esterni che possono alternarsi: oltre a Caceres, che è si il giocatore maggiormente impiegato in questo ruolo ma che obiettivamente è allo stesso tempo quello più -fuori ruolo-, in rosa ci sono a sinistra Biraghi e come alternativa Barreca, per quanto il secondo sia evidente la riserva del primo; a destra dopo la partenza di Lirola è rimasto Venuti l’alternativa o forse il titolare potrebbe arrivare dal mercato, i nomi portano a Conti del Milan oppure Malcuit del Napoli.

Il resto del centrocampo vede due ipotesi: con 2 o 3 centrocampisti: detto che Amrabat è un punto fisso per entrambe le soluzioni almeno tre degli altri centrocampisti hanno dimostrato di poter alternarsi accanto al centrocampista marocchino, sia da soli oppure in due: Castrovilli, oggi fantastico, Bonaventura in crescita importante e B. Valero per il suo valore.

Nel solito -gioco delle coppie- va capito il ruolo del duo Pulgar/Duncan con il primo ad avere giocato un po’ di gare, oggi era squalificato, ed il secondo che pare letteralmente uscito dai radar del campo.

Se l’obiettivo è avere 6 giocatori e uno dei due partisse (Duncan ?), serve un’alternativa, non necessariamente di prima scelta.

L’attacco

Qui le indicazioni sembrano le più evidenti, se le punte sono 3 -ci stanno- 2 mezze dietro a quella centrale, come visto con Lazio e Cagliari; se invece la scelta cade su un modulo a 2 punte è ancor più evidente che gli attaccanti debbano essere due -veri- inteso come avere caratteristiche da attaccanti, al momento in rosa Vlahovic e Kouame sono quelli con queste caratteristiche.

Nella rosa il ruolo di -mezza- è largamente coperto: Ribery e Callejon per esperienza e tecnica, ma sia Castrovilli che Bonaventura hanno dimostrato di poter suggerire e concludere giocando -sotto punta-.

Al momento e per motivi diversi, non sono invece -pronti- nè Eysseric e nè Montiel

Di Gianluca Urgnani