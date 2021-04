Un mini ritiro simbolico: Commisso resta in albergo, presenti Barone e Pradè con la squadra

Una situazione simile a quella di oggi, con una gara ravvicinata sullo sfondo, ma con una differenza. Allora infatti il presidente non c’era. Stavolta si. Eppure almeno nella giornata di ieri Commisso non ha voluto incontrare il gruppo, preferendo restare nell’hotel che lo ha accolto fin dai primi giorni della sua avventura fiorentina. Con la squadra invece ci sono Pradè e Barone anche se non si segnalano particolari confronti. Pretende fatti Commisso e non parole. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

