Fiorentina, ora il brivido c’è: iniziato il ritiro che durerà almeno fino a domenica, tutti in silenzio

Il ritrovo, inizialmente fissato per ieri mattina, è stato posticipato di qualche ora, almeno per la squadra. Al centro sportivo i giocatori sono arrivati subito dopo pranzo, pronti per rispondere alla convocazione in vista del ritiro che proseguirà ad oltranza. C’è da salvare la Fiorentina a questo punto a pari punti con Benevento e Torino (che ha una gara in meno). Il silenzio è stato ribadito ancora una volta. Rispetto ad una settimana fa, sono stati dilapidati tre punti di vantaggio sulla terzultima. Di certo il ritiro stavolta non sembra destinato a risolversi in poche ore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

