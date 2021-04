La Fiorentina deve sconfiggere l’avversario più difficile, il primo, ovvero la paura

Il primo avversario della Fiorentina è il Verona, il secondo la Juventus ed il terzo la paura. La squadra è in ritiro ed in silenzio. Una situazione non semplice quella dei Viola. C’è tanta voglia di non mollare, di riscattarsi. La missione di Iachini è decisiva, e tutti hanno la responsabilità della salvezza. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

