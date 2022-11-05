Mini esodo dei tifosi della Fiorentina: saranno 600 i viola domani a Marassi

Saranno 600 i tifosi viola che seguiranno la squadra a Genova

La Fiorentina è alla ricerca di continuità in queste ultime tre partite di campionato prima della lunga sosta per i Mondiali e i tifosi viola vogliono provare a spingere la squadra, ancora una volta in trasferta, come sono abituati a fare. Tra campionato e Conference League infatti la squadra di Vincenzo Italiano è reduce da due trasferte consecutive e si appresta ad affrontare la terza partita lontano dal Franchi in una settimana. Sia a La Spezia che a Riga i tifosi hanno risposto presenti e si sono fatti sentire, in entrambe le occasioni la squadra è riuscita a vincere e a fine partita è andata sotto il settore ospiti a prendersi l’abbraccio del proprio pubblico. Nel pomeriggio di domani i viola saranno di nuovo impegnati in Liguria, a Genova contro la Sampdoria di Stankovic, attualmente terzultima in classifica. Ad ora, sono attesi circa 600 tifosi della Fiorentina nel settore ospiti dello stadio Marassi. Circa 600 tifosi (se i numeri saranno confermati da qui al fischio d’inizio) che di certo si faranno sentire, per provare a trascinare i giocatori verso una vittoria che sarebbe molto importante per la classifica, per il morale e per quella continuità tanto desiderata. Lo scrive La Nazione.