Mini abbonamenti in vendita per le gare di Conference: fino al 4 prelazione per gli abbonati

In vista delle partite del girone di Conference League, la società ha messo in vendita dei mini abbonamenti per le tre partite che verranno giocate all’Artemio Franchi. La possibilità di acquisto è già iniziata ed è attualmente in corso la prelazione che durerà fino a domenica 4 settembre, riservata agli abbonati al campionato della stagione in corso. Le partite in oggetto sono Fiorentina-Riga dell’8 settembre alle 18.45, la sfida del 6 ottobre alle 21 contro l’Hearts e infine quella del 27 ottobre alle 18.45 contro Istanbul. Lo scrive il Corriere dello Sport.

