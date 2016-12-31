Minelli: “Il mio sogno è tornare a Firenze. Chiesa è un modello per me”

Sto crescendo molto e sono sempre ambizioso ma per ora voglio restare con i piedi per terra

Simone Minelli, esterno classe ’97 di proprietà della Fiorentina ed attualmente in prestito all’Albinoleffe, si è raccontato sulle pagine del settimanale Viola Week: “Sono stato accolto molto bene, venire qui è stata la scelta giusta: sto crescendo grazie all’aiuto dei miei compagni e del mister. Obiettivi? Sono sempre ambizioso e punto ad arrivare più in alto possibile, ma per ora voglio restare coi piedi per terra. Penso a far bene partita dopo partita, ma il mio sogno è quello di tornare a Firenze. Chiesa è un po’ il mio modello da questo punto di vista. Non mi stupisce che Sousa abbia scelto di dargli fiducia fin da subito”.