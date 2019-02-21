Minacce di morte alla piccola figlia di Simeone dai tifosi della Juventus su Instagram

La vittoria dell'Atletico Madrid non deve essere andata giù a molti tifosi juventini. I toni si sono alzati soprattutto su Instagram, sul profilo ufficiale del tecnico Diego Pablo Simeone, dove il Cho...

La vittoria dell'Atletico Madrid non deve essere andata giù a molti tifosi juventini. I toni si sono alzati soprattutto su Instagram, sul profilo ufficiale del tecnico Diego Pablo Simeone, dove il Cholo dava il suo benvenuto alla figlia Valentina, in una foto dello scorso 11 novembre. Insulti, i più disparati, e c'è anche chi ha augurato la morte all'ultimogenita della famiglia Simeone.

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