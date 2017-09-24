Milik, il crociato fa nuovamente crack. Il sostituto..

Durante la partita di ieri tra SPAL e Napoli, il ginocchio di Arek Milik ha nuovamente fatto crack. Nella giornata di domani..

Durante la partita di ieri tra Spal e Napoli, il ginocchio di Milik ha nuovamente fatto crack. Il polacco verrà subito portato a Roma per ulteriori controlli prima di operarsi al crociato. Ricordiamo che lo scorso anno di questi stessi tempi, il giocatori aveva subito lo stesso tipo di infortunio.

Ora il Napoli dovrà adattare, nei casi in cui Mertens non ci sarà, Callejon come prima punta. Nel mercato di riparazione rientrerà invece Roberto Inglese, in prestito al Chievo.