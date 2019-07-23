Milenkovic: "Vogliamo fare una grande stagione. A Firenze sto bene, parleremo con il club in Italia"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic: "Vogliamo migliorare rispetto alla scorsa stagione che purtroppo è finita in un modo che non volevamo. Dobbiam...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic: "Vogliamo migliorare rispetto alla scorsa stagione che purtroppo è finita in un modo che non volevamo. Dobbiamo avere degli obiettivi chiari prima di dire che vogliamo raggiungere l'Europa. Oggi è stata una giornata meravigliosa qui a New York, ci sentiamo una famiglia. A Firenze sto bene, sono felice ed ho ottimi rapporti con società, allenatori e compagni. Quando torneremo in Italia parleremo con il club. Vogliamo fare una grande stagione e stiamo lavorando duro per prepararci nel miglior modo".