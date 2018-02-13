Milenkovic un affare per Corvino il serbo interessa a tanti club e la valutazione lievita

Il Corriere Dello Sport in edicola stamani ci parla di Nikola Milenkovic che ha giocato una grande partita contro la Juventus mostrando grande personalità anche nel faccia a faccia con l'attaccante H...

Il Corriere Dello Sport in edicola stamani ci parla di Nikola Milenkovic che ha giocato una grande partita contro la Juventus mostrando grande personalità anche nel faccia a faccia con l'attaccante Higuain, Milenkovic è anche l'esempio di un grande affare di Corvino che lo ha preso questa estate per appena 5 milioni di euro ed a oggi si vede la valutazione quintuplicata con grandi interessi di club inglesi e spagnoli.

La sua predisposizione tattica ha colpito contro la Juventus, dove ha tenuto a bada un campione come Mandzukic in un ruolo non suo. Quattro erano gli osservatori venuti a Firenze proprio per lui. E tutti sono usciti dalla gara portandosi dietro taccuini con sottolineature in rosso. In caso di cessione porterà alla viola 25-30 milioni di euro. Questa opzione non piace però ai tifosi viola che non vogliono perdere di nuovo un proprio gioiello