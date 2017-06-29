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Milenkovic si rilassa al mare con la fidanzata: sarà a Moena per la fine del ritiro

Nikola Milenkovic al mare con la bella fidanzata Anja Popovic: il nuovo difensore centrale della Fiorentina ha postato una foto su Instagram, con un mare cristallino come sfondo. Dopo la non esaltante...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 13:29
Milenkovic si rilassa al mare con la fidanzata: sarà a Moena per la fine del ritiro -
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Nikola Milenkovic al mare con la bella fidanzata Anja Popovic: il nuovo difensore centrale della Fiorentina ha postato una foto su Instagram, con un mare cristallino come sfondo. Dopo la non esaltante esperienza all'europeo Under 21, il giocatore ha diritto a 30 giorni di riposo: raggiungerà Moena solo per la parte finale del ritiro viola.

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