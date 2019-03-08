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Milenkovic: “Scontro con Higuain? Non ho paura di nessuno. Il mio prezzo...”

Il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero: "La stagione è molto lunga, ci sono periodi più o meno positivi. Lavoro quotidianamente per diventare più f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2019 10:28
Milenkovic: “Scontro con Higuain? Non ho paura di nessuno. Il mio prezzo...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero: "La stagione è molto lunga, ci sono periodi più o meno positivi. Lavoro quotidianamente per diventare più forte del giorno precedente, e non mi sono fatto distrarre dalle cifre che giravano sul mio conto. Sono un ragazzo umile. Scontro con Higuain in Fiorentina-Juventus? C'era un atmosfera particolarmente calda, sono situazioni che possono capitare, a me sembra normale. Fuori dal campo rispetto tutti, dentro non ho paura di nessuno".

fonte: Calciomercato.com

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