Milenkovic può restare alla Fiorentina, la dirigenza ci prova: occhio a West Ham ed Inter

Scenari in evoluzione ma il futuro di Milenkovic può essere ancora a Firenze: il raggiungimento di un posto in Europa può essere la chiave giusta

La posizione di Milenkovic é quella più importante da affrontare, sia per l’ultimo anno di contratto che attende il serbo, sia per gli scenari in evoluzione. L’ipotesi di riuscire a trattenere il difensore centrale si sta facendo breccia nella dirigenza viola. Su Milenkovic oltre al West Ham avrebbe messo gli occhi l’Inter. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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