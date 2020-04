Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:

“Non vedo l’ora di tornare in campo ma putroppo sarà tutto diverso, senza il pubblico il calcio perde tanto. Cosa mi è mancato di più? Lo spogliatoio, i compagni, il mister. Contagi nella squadra? Ho avuto paura, nessuno sapeva cosa sarebbe successo. Per fortuna adesso stanno tutti bene. Vlahovic vuole essere una bandiera della Fiorentina? Le sue parole non mi hanno stupito, so quanto è legato a questi colori e a questa città. A Firenze mi hanno fatto sentire subito a casa. Il mio rinnovo? Io alla Fiorentina sto molto bene, quando tutto sarà finito ne parleremo. Commisso ha dato molto entusiasmo, quello che sta facendo è segno di ambizione, lavorando sodo possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Ribery? Mi aspetto di ritrovare il solito fenomeno”