Milenkovic prende il posto di Quarta, botta per Cabral, lascia la seduta di allenamento 

Un discorso valido sia per il pre partita (la Fiorentina si sposterà dal ritiro verso Fuorigrotta in anticipo rispetto al solito) che per il dopo.Facile immaginare infatti che al triplice fischio impazzirà la festa, col rischio di invasioni di Continua la preparazione della Fiorentina in vista della sfida di domani allo Stadio Maradona di Napoli (fischio d’inizio alle 18). Una partita particolare, perché i partenopei ci arrivano con lo scudetto già vinto e vorranno festeggiare anche in campo, mentre i viola cercheranno altri punti prima di pensare alla semifinale di Conference. Ieri la squadra si è allenata nel pomeriggio mentre oggi svolgerà la rifinitura alle 11, poi si sposterà a Napoli. Italiano può sorridere, perché ha quasi tutti i calciatori a disposizione.

L’unico infortunato infatti resta Sirigu ma c’è un altro giocatore che non parteciperà alla trasferta, ovvero Quarta, che è squalificato. Ecco perché domani a Napoli giocherà Milenkovic (che invece sarà squalificato per la partita di giovedì col Basilea), in coppia con uno tra Igor e Ranieri. Amrabat si allena in gruppo da giovedì quindi torna a disposizione dopo aver saltato la trasferta a Salerno e probabilmente si riprenderà una maglia da titolare. Un pizzico di preoccupazione solo per Cabral che ieri ha lasciato anzitempo l’allenamento a causa di una botta. Non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante, ma Jovic è comunque pronto a scaldarsi. Lo scrive La Nazione.

