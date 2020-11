Milenkovic: “Partita tosta. Ci manca la cattiveria negli ultimi metri. Iachini in bilico? Noi rispondiamo sul campo”

Nikola Milenkovic è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita Parma – Fiorentina. Ecco le parole a caldo del difensore della Fiorentina:

VALUTAZIONE PARTITA “Partita tosta, tutte e due le squadre volevano fare punti. Noi abbiamo avuto possesso palla, però ultimo quarto di campo siamo pochi cattivi. Potevano creare di più e sfruttare qualche occasione al meglio. Però bene, ci abbiamo provato, speriamo che la prossima vada meglio. Potevate azzardare di più mettendo Vlahovic? È una domanda che riguarda il Mister”.

MOMENTO SPOGLIATOIO “Abbiamo preso tanti gol ultimamente, era importante non subire gol oggi. Siamo riusciti a fare questo e siamo contenti. Volevamo vincere, ma non siamo riusciti. Speriamo nella prossima. Sicuro che questa prova aiuterà tutti i ragazzi. Siamo uniti e questo e quello che conta di più. Lo spogliatoio sente la posizione in bilico di Iachini? Non sono domande per me, noi lavoriamo sul campo e rispondiamo sul campo”.

LAVORO DURANTE PAUSA COVID “Dobbiamo tornare quelli del post covid, dove abbiamo giocato molto bene ed eravamo tra le migliori difese. Il calcio viene deciso dagli episodi, e non sono stati favorevoli in questo inizio di campionato. Come già detto: testa bassa e pedalare per preparare le prossime sfide per andare a fare punti“.

