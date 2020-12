CorFio, Milenkovic ha detto “no” al rinnovo con la Fiorentina. In estate verrà ceduto ma non sarà l’unico

L’ampio capitolo dei rinnovi di contratto, scrive il Corriere Fiorentino, non sarà così facile da scrivere. Certo l’addio di Milenkovic, ma non sarà l’unico. Il serbo ha detto no al rinnovo e in estate sarà sicuramente tra i calciatori in partenza. Ci sono anche altre situazioni aperte. In un clima cupo e disillusione, Cesare Prandelli ha il difficile compito di scacciare le nuvole e riportare il sereno quel tanto che basta per uscire dalla zona calda della classifica. La sua missione è rimettere i cocci insieme e aiutare i giocatori a scrollarsi di dosso i pensieri negativi che si sono accumulati. I due giorni liberi concessi dopo Milano sono serviti anche per questo, da oggi inizia un nuovo capitolo.

