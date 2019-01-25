Milenkovic: "Muriel, che gol! Il mio sogno è di arrivare in Europa con la Fiorentina. Vlahovic..."

Nikola Milenkovic ieri ha parlato ai bambini dell'oratorio di San Iacopino, queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport:«La partita contro il Chievo sarà molto importante per noi. Giocano...

Nikola Milenkovic ieri ha parlato ai bambini dell'oratorio di San Iacopino, queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport:

«La partita contro il Chievo sarà molto importante per noi. Giocano bene, soprattutto in casa e sarà difficile. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi, sappiamo quanto sarebbe importante vincere per il nostro cammino. Abbiamo tre gare in una settimana fra campionato e coppa Italia e dobbiamo pensare a una per volta

Il gol di Muriel è stato veramente bello. Sicuramente Luis ha buone qualità e può fare la differenza. Ma anche gli altri nostri attaccanti sono giocatori di qualità e possono giocare insieme e fare bene. Il mio sogno è di arrivare in Europa con la Fiorentina.

Vlahovic? siamo buoni amici fin dai tempi del Partizan. Faccio di tutto per aiutarlo il più possibile, al Bozzi quando gioca con la Primavera vado sempre per dare sostegno a lui e a tutta la formazione perché mi piace guardarli giocare. Sono contento per Dusan perché sta facendo buone cose e spero che continui così».