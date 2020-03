Ecco le parole rilasciate a La Repubblica da Nikola Milenkovic, difensore viola: “Stiamo vivendo tutti un momento difficile ma è proprio in questi momenti che dobbiamo dimostrare di essere forti e uniti. So che è difficile restare in casa, alcuni come me sono anche lontani dalla propria famiglia ma bisogna pensare che ci sono cose ben più toste. Questo è un piccolo sacrificio per il bene di tutti. Rimanendo a casa si può leggere un libro, vedere un film o anche fare un tour virtuale nei fantastici musei italiani come gli Uffizi. Sono sicuro che rispettando le norme che ci sono state date presto potremo riabbracciarci tutti. Mando un abbraccio virtuale alla Famiglia Viola ed invito tutti ad aderire a “FORZA E CUORE” la nostra campagna di donazioni”.