Milenkovic, l’addio ad un passo poi il rinnovo con la Fiorentina: ora è un leader indiscusso

Nikola Milenkovic in questa sessione di mercato sembrava destinato a lasciare la Fiorentina invece poi, il nuovo mister, Italiano, l’ha conquistato ed ha firmato il rinnovo. Oggi il difensore serbo è un leader indiscusso tanto che ha sempre giocato. Sia in Coppa Italia che in Serie A. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

