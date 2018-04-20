Milenkovic potrebbe già partire! La Fiorentina fissa il prezzo per il suo difensore molto appetito

Nikola Milenokovic è arrivato in questa stagione sportiva per 5,5 milioni di euro dal Partizan Belgrado. Secondo Stadio il giovane difensore viola ha già molti estimatori in giro per il mondo, nonosta...

Nikola Milenokovic è arrivato in questa stagione sportiva per 5,5 milioni di euro dal Partizan Belgrado. Secondo Stadio il giovane difensore viola ha già molti estimatori in giro per il mondo, nonostante le sole 11 presenze in campionato con la maglia viola. La Fiorentina ha già stabilito un prezzo minimo per il quale può intavolare una trattativa per la cessione del giocatore. Il serbo non partirà per un cifra inferiore ai 30 mliioni di euro