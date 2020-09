CorSport, Milenkovic per la Fiorentina è incedibile. Il Milan con l’aiuto di Ramadani tenterà l’affondo ma…

Da oltre due mesi il Milan sta cercando di portare avanti una trattativa per Nikola Milenkovic della Fiorentina, a fari spenti e con l’aiuto del suo agente Ramadani. La società di Rocco Commisso ha dichiarato incedibile il difensore serbo e ad oggi non sono pervenute offerte convincenti da parte del Milan ma solo sondaggi approfonditi e colloqui tra dirigenti. Ramadani potrebbe avere un ruolo chiave infatti per ora Milenkovic si è rifiutato di rinnovare il contratto con la viola perchè è in attesa di un’opportunità con i rossoneri. Sarebbe un investimento di grande livello per il Milan che prima di affondare il colpo con un’offerta persuasiva alla Fiorentina dovrà prima cedere. Paquetà è l’unica cessione che porterebbe un giusto tesoretto per prendere Milenkovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.

GAZZETTA, MILAN IN PRESSING SU CHIESA MA L’AFFARE REBIC CON LA FIORENTINA VA RISOLTO O SARÀ ROTTURA TOTALE