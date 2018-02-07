Milenkovic: "Fiero di indossare la maglia viola, pronto a dare tutto contro la Juventus. Higuain? Non ho paura di sfidarlo"
Il giovane difensore viola, Nikola Milenkovic ha rilasciato al Corriere Dello Sport - Stadio un'intervista che lo avvicina a Fiorentina-Juventus e lo vede uscente titolare dalla partita di Bologna. Qu...
Il giovane difensore viola, Nikola Milenkovic ha rilasciato al Corriere Dello Sport - Stadio un'intervista che lo avvicina a Fiorentina-Juventus e lo vede uscente titolare dalla partita di Bologna. Queste le sue principali dichiarazioni:
"Sono fiero di indossare la maglia viola e sono contento per come mi sono subito inserito qui alla Fiorentina. Ogni minuto che ho giocato mi è servito per imparare qualcosa anche se sono stati pochi. La maglia viola pesa. La Juventus? Pronto a dare tutto come i miei compagni, so bene quanto conti questa partita per i tifosi. Higuain? Nessuna paura di incontrarlo, ho voglia di sfidarlo e fermarlo. Io simile a Vidic? E' un onore, speriamo di rispettare il paragone".
L'articolo completo in edicola oggi 07/02/2018