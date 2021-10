Milenkovic è già rientrato a Firenze, fastidio muscolare: oggi prima valutazione 

Nikola Milenkovic ha lasciato la nazionale serba ed è già rientrato a Firenze: il fastidio che ha tenuto il giocatore fuori dal terreno di gioco contro il Lussemburgo ha imposto di seguire la via della precauzione. Adesso c’è da capire se recupererà per il Venezia, ma le alternative ad Italiano non mancano. Oggi ci sarà la prima valutazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

